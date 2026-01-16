Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Виктором Рухмановым пройдет 18 января - РИА Новости, 16.01.2026
16:50 16.01.2026 (обновлено: 17:19 16.01.2026)
Прощание с Виктором Рухмановым пройдет 18 января
Прощание с Виктором Рухмановым пройдет 18 января - РИА Новости, 16.01.2026
Прощание с Виктором Рухмановым пройдет 18 января
Прощание с заслуженным артистом России Виктором Рухмановым состоится в воскресенье, 18 января в театре Сатиры, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 16.01.2026
россия, виктор рухманов, москва, харьков, ржд, театр сатиры (москва)
Россия, Виктор Рухманов, Москва, Харьков, РЖД, Театр сатиры (Москва)
Прощание с Виктором Рухмановым пройдет 18 января

Прощание с актером Виктором Рухмановым пройдет 18 января

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Виктор Рухманов
Актер Виктор Рухманов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Виктор Рухманов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Виктором Рухмановым состоится в воскресенье, 18 января в театре Сатиры, сообщили в пресс-службе театра.
Рахманов умер в возрасте 95 лет в среду.
"Прощание с заслуженным артистом России Виктором Рухмановым состоится в воскресенье, 18 января с 10.00 до 11.00 по адресу: Москва, Будайская ул. дом2 стр.13. (РЖД- медицина, зал номер 5)", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове. В 13 лет он ушел на фронт, стал воспитанником и сыном полка. Боец Рухманов 24 июня 1945 года прошел в парадном расчете по Красной площади, а после окончания войны работал в Харьковском театре музыкальной комедии. В 1957 году артист окончил Школу-студию МХАТ (курс В.О. Топоркова) и был принят в труппу Московского театра сатиры..
Актер Виктор Рухманов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Актер Виктор Рухманов давно и серьезно болел, заявил худрук Театра Сатира
14 января, 15:36
 
РоссияВиктор РухмановМоскваХарьковРЖДТеатр сатиры (Москва)
 
 
