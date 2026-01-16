https://ria.ru/20260116/rukhmanov-2068361041.html
Прощание с Виктором Рухмановым пройдет 18 января
Прощание с заслуженным артистом России Виктором Рухмановым состоится в воскресенье, 18 января в театре Сатиры, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 16.01.2026
