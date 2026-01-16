Рейтинг@Mail.ru
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
20:13 16.01.2026
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
маргарита симоньян, телеканал rt
Маргарита Симоньян, Телеканал RT
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год

Симоньян: видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год

Логотип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Видео телеканала RT и его партизанских проектов собрали более 40 миллиардов просмотров в социальных сетях за 2025 год, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Больше 40 миллиардов просмотров у видео RT и наших партизанских проектов в соцсетях за 2025 год. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. Так держать, коллектив!" - написала Симоньян в Telegram.
В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда.
