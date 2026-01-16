https://ria.ru/20260116/rt-2068407226.html
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год - РИА Новости, 16.01.2026
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
Видео телеканала RT и его партизанских проектов собрали более 40 миллиардов просмотров в социальных сетях за 2025 год, сообщила главный редактор международной... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:13:00+03:00
2026-01-16T20:13:00+03:00
2026-01-16T20:13:00+03:00
маргарита симоньян
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
https://ria.ru/20260114/simonjan-2067901250.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, телеканал rt
Маргарита Симоньян, Телеканал RT
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
Симоньян: видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год