Священники РПЦ впервые в истории Нигера провели в стране православную литургию

Священники РПЦ впервые в истории Нигера провели в стране православную литургию

© Фото предоставлено Патриаршим экзархатом Африки Русской православной церкви (РПЦ) Священники РПЦ впервые в истории Нигера провели в стране православную литургию

Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) иерей Георгий Максимов и священник экзархата иерей Парфений Дансу совершил первую в истории православную литургию в Нигере, сообщили РИА Новости в экзархате.

"Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов и благочинный Западноафриканского благочиния иерей Парфений Дансу посетили Республику Нигер. 16 января в стенах Русского дома в столице Нигера г. Ниамей иерей Георгий Максимов в сослужении иерея Парфения Дансу совершил первую на земле Нигера божественную литургию", – рассказали в экзархате агентству.

Максимов сообщил РИА Новости, что эта литургия была первой в истории на территории страны.

"Первая служба. И у греков ничего здесь не было", – сказал священнослужитель РИА Новости.

Накануне, сообщили в экзархате, иерей Георгий совершил в расположении Африканского корпуса в Нигере освящение часовни в честь святителя Алексия, митрополита Московского, а также отслужил водосвятный молебен и панихиду. Для библиотеки часовни была передана православная литература. Иерей Парфений Дансу также принял в православие двух человек из числа местных жителей.