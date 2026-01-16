https://ria.ru/20260116/rpts-2068400155.html
Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере
Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере - РИА Новости, 16.01.2026
Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере
Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) иерей Георгий Максимов и священник экзархата иерей Парфений... РИА Новости, 16.01.2026
религия
нигер
африка
русская православная церковь
нигер
африка
Религия, Нигер, Африка, Русская православная церковь
Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере
Священники РПЦ впервые в истории Нигера провели в стране православную литургию
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) иерей Георгий Максимов и священник экзархата иерей Парфений Дансу совершил первую в истории православную литургию в Нигере, сообщили РИА Новости в экзархате.
"Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов и благочинный Западноафриканского благочиния иерей Парфений Дансу посетили Республику Нигер. 16 января в стенах Русского дома в столице Нигера г. Ниамей иерей Георгий Максимов в сослужении иерея Парфения Дансу совершил первую на земле Нигера божественную литургию", – рассказали в экзархате агентству.
Максимов сообщил РИА Новости, что эта литургия была первой в истории на территории страны.
"Первая служба. И у греков ничего здесь не было", – сказал священнослужитель РИА Новости.
Накануне, сообщили в экзархате, иерей Георгий совершил в расположении Африканского корпуса в Нигере
освящение часовни в честь святителя Алексия, митрополита Московского, а также отслужил водосвятный молебен и панихиду. Для библиотеки часовни была передана православная литература. Иерей Парфений Дансу также принял в православие двух человек из числа местных жителей.
Патриарший экзархат Африки
образован решением Священного синода Русской православной церкви
29 декабря 2021 года. В настоящее время в 36 странах континента служит 271 священник и диакон экзархата.