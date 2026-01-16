Рейтинг@Mail.ru
Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере
Религия
 
19:30 16.01.2026
Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере
религия
нигер
африка
русская православная церковь
нигер
африка
нигер, африка, русская православная церковь
Религия, Нигер, Африка, Русская православная церковь
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) иерей Георгий Максимов и священник экзархата иерей Парфений Дансу совершил первую в истории православную литургию в Нигере, сообщили РИА Новости в экзархате.
"Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов и благочинный Западноафриканского благочиния иерей Парфений Дансу посетили Республику Нигер. 16 января в стенах Русского дома в столице Нигера г. Ниамей иерей Георгий Максимов в сослужении иерея Парфения Дансу совершил первую на земле Нигера божественную литургию", – рассказали в экзархате агентству.
Максимов сообщил РИА Новости, что эта литургия была первой в истории на территории страны.
"Первая служба. И у греков ничего здесь не было", – сказал священнослужитель РИА Новости.
Накануне, сообщили в экзархате, иерей Георгий совершил в расположении Африканского корпуса в Нигере освящение часовни в честь святителя Алексия, митрополита Московского, а также отслужил водосвятный молебен и панихиду. Для библиотеки часовни была передана православная литература. Иерей Парфений Дансу также принял в православие двух человек из числа местных жителей.
Патриарший экзархат Африки образован решением Священного синода Русской православной церкви 29 декабря 2021 года. В настоящее время в 36 странах континента служит 271 священник и диакон экзархата.
Религия
 
 
