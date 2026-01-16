Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, приговоренная в Китае к смертной казни, вышла на свободу - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 16.01.2026 (обновлено: 13:21 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/rossiyanka-2068258376.html
Россиянка, приговоренная в Китае к смертной казни, вышла на свободу
Россиянка, приговоренная в Китае к смертной казни, вышла на свободу - РИА Новости, 16.01.2026
Россиянка, приговоренная в Китае к смертной казни, вышла на свободу
Россиянка Марина Лопатина, приговоренная в Китае к казни, вернулась на родину и вышла на свободу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:08:00+03:00
2026-01-16T13:21:00+03:00
китай
россия
хабаровск
общество
пекин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20250915/daniya-2042106627.html
https://ria.ru/20250314/finlyandiya-2004936326.html
китай
россия
хабаровск
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, хабаровск, общество, пекин, в мире
Китай, Россия, Хабаровск, Общество, Пекин, В мире
Россиянка, приговоренная в Китае к смертной казни, вышла на свободу

РИА Новости: россиянка, приговоренная в Китае к казни, вышла на свободу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянка Марина Лопатина, приговоренная в Китае к казни, вернулась на родину и вышла на свободу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Собеседник агентства, знакомый с ходом процесса, подтвердил эту информацию, отметив, что она занимается своими делами.
Города мира. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Дании суд приговорил россиянина к шести годам тюрьмы
15 сентября 2025, 20:32
Как сообщали РИА Новости в консульском отделе посольства в Пекине, Чжухайский суд в 2011 году приговорил жительницу Хабаровска 1973-го рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ее обвиняли в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковую часть Китая.
Позднее россиянке изменили наказание на пожизненное заключение, а затем — на 25 лет лишения свободы. Лопатина дала письменное согласие на отбывание срока на родине, после чего вернулась домой.
Российский суд признал приговор китайской инстанции и счел женщину осужденной по статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима.
Защита россиянки подала жалобу, указав, что Лопатина отбыла наказание в Китае. Апелляционный суд согласился с этим доводом, учел время, которое она провела в СИЗО и женской тюрьме в соседней стране, и освободил ее из исправительной колонии общего режима.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению
14 марта 2025, 11:00
 
КитайРоссияХабаровскОбществоПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала