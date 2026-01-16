Рейтинг@Mail.ru
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/rossiya-2068324300.html
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве - РИА Новости, 16.01.2026
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве
Представителей России не получали приглашений на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Берне. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:23:00+03:00
2026-01-16T15:23:00+03:00
в мире
давос
россия
берн (кантон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_d4f06a7545430dc58ee7c0538006ff75.jpg
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067608189.html
давос
россия
берн (кантон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f15faff3ed71dc43254ae9b85ca9b833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, россия, берн (кантон)
В мире, Давос, Россия, Берн (кантон)
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве

Посольство в Берне: представители РФ не получали приглашений на форум в Давосе

© AP Photo / Markus SchreiberЛоготип Международного экономического форума в Давосе
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Логотип Международного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 16 янв – РИА Новости. Представителей России не получали приглашений на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Берне.
"Как известно, с 2022 года организаторы Всемирного экономического форума не приглашают в Давос ни официальных российских лиц, ни представителей бизнес-сообщества. Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году", - сообщили в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что это также касается и российских СМИ, которые с 2022 года не получают аккредитации для освещения мероприятия.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕС, США и Украина обсудят в Давосе гарантии безопасности
13 января, 15:01
 
В миреДавосРоссияБерн (кантон)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала