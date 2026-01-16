https://ria.ru/20260116/rossiya-2068324300.html
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве - РИА Новости, 16.01.2026
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве
Представителей России не получали приглашений на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Берне. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:23:00+03:00
2026-01-16T15:23:00+03:00
2026-01-16T15:23:00+03:00
в мире
давос
россия
берн (кантон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_d4f06a7545430dc58ee7c0538006ff75.jpg
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067608189.html
давос
россия
берн (кантон)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f15faff3ed71dc43254ae9b85ca9b833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, россия, берн (кантон)
В мире, Давос, Россия, Берн (кантон)
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве
Посольство в Берне: представители РФ не получали приглашений на форум в Давосе