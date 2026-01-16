В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля увеличатся более 40 пособий и компенсаций, В России с 1 февраля увеличатся более 40 пособий и компенсаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

« "С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. <...> Коэффициент индексации составит 1,056, соответственно, выплаты вырастут на 5,6 процента", — говорится в релизе.

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получит около 234 тысяч. Сумма увеличится в том числе для тех, кто получили сертификат в предыдущие годы.

Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составит 963 тысячи рублей. Это примерно на 51 тысячу больше текущего уровня.