В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций - РИА Новости, 16.01.2026
20:31 16.01.2026 (обновлено: 23:40 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/rossija-2068410579.html
В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций
В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций - РИА Новости, 16.01.2026
В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций
В России с 1 февраля увеличатся более 40 пособий и компенсаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:31:00+03:00
2026-01-16T23:40:00+03:00
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
https://ria.ru/20260114/gosduma-2067705905.html
https://ria.ru/20260105/putin-2066480610.html
россия
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

В России более 40 пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6% с 1 февраля

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля увеличатся более 40 пособий и компенсаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«

"С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. <...> Коэффициент индексации составит 1,056, соответственно, выплаты вырастут на 5,6 процента", — говорится в релизе.

Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам
14 января, 02:23
Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получит около 234 тысяч. Сумма увеличится в том числе для тех, кто получили сертификат в предыдущие годы.
Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составит 963 тысячи рублей. Это примерно на 51 тысячу больше текущего уровня.
Пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей, порядка 76,5 тысячи составят ежемесячные выплаты Героям Труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Также проиндексируют выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком и по безработице и другие меры социальной поддержки.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком
5 января, 15:42
 
