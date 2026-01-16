ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали бойцам СВО технику

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций" передали действующим на Октябрьском направлении бойцам СВО квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры в Ростовской области, сообщили на сайте партии.

"Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций" из Екатеринбурга передали партию техники бойцам СВО в Ростовской области. Подразделению, действующему на Октябрьском направлении, доставили квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры", - сказано в публикации.

Отмечается, что гуманитарный груз сформирован по техническому заданию бойцов.

"Стараемся быть максимально эффективными. Бойцы говорят, что поставляемый нами транспорт очень востребован: быстрый, максимально проходимый, учитывающий погодные условия. Сейчас ребята формируют заказ на следующую поставку. Технику, используя ресурс "Единой России", оперативно соберём и доставим", - цитируют в публикации секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева, который участвовал в передаче техники.