ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали бойцам СВО технику - РИА Новости, 16.01.2026
Надежные люди
 
18:17 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/rossija-2068382855.html
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали бойцам СВО технику
"Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций" передали действующим на Октябрьском направлении бойцам СВО... РИА Новости, 16.01.2026
надежные люди
ростовская область
екатеринбург
владимир якушев
единая россия
ростовская область
екатеринбург
ростовская область, екатеринбург, владимир якушев, единая россия
Надежные люди, Ростовская область, Екатеринбург, Владимир Якушев, Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций" передали действующим на Октябрьском направлении бойцам СВО квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры в Ростовской области, сообщили на сайте партии.
"Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций" из Екатеринбурга передали партию техники бойцам СВО в Ростовской области. Подразделению, действующему на Октябрьском направлении, доставили квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры", - сказано в публикации.
Отмечается, что гуманитарный груз сформирован по техническому заданию бойцов.
"Стараемся быть максимально эффективными. Бойцы говорят, что поставляемый нами транспорт очень востребован: быстрый, максимально проходимый, учитывающий погодные условия. Сейчас ребята формируют заказ на следующую поставку. Технику, используя ресурс "Единой России", оперативно соберём и доставим", - цитируют в публикации секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева, который участвовал в передаче техники.
На сайте также отметили, что "Единая Россия" оказывает помощь фронту с начала СВО. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрано более 14,7 миллиарда рублей.
Надежные людиРостовская областьЕкатеринбургВладимир ЯкушевЕдиная Россия
 
 
