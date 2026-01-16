Рейтинг@Mail.ru
Из Черногории экстрадировали иностранца, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 16.01.2026 (обновлено: 11:25 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/rossija-2068252128.html
Из Черногории экстрадировали иностранца, обвиняемого в мошенничестве
Из Черногории экстрадировали иностранца, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 16.01.2026
Из Черногории экстрадировали иностранца, обвиняемого в мошенничестве
Иностранец, обвиняемый в России в многомиллионном мошенничестве при заключении договоров лизинга на получение спецтехники, экстрадирован в Россию из Черногории, РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:43:00+03:00
2026-01-16T11:25:00+03:00
россия
черногория
ставропольский край
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150563/48/1505634837_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_0348af6819eed7511dca2e7681ea85f0.jpg
https://ria.ru/20260115/moskva-2068069665.html
https://ria.ru/20251230/mvd-2065780176.html
россия
черногория
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150563/48/1505634837_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_6d01c70d482122af2543723437885fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черногория, ставропольский край, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Черногория, Ставропольский край, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Из Черногории экстрадировали иностранца, обвиняемого в мошенничестве

В Россию экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве иностранца

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Иностранец, обвиняемый в России в многомиллионном мошенничестве при заключении договоров лизинга на получение спецтехники, экстрадирован в Россию из Черногории, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Черногория экстрадирован гражданин третьего государства. В нашей стране он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала она.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Москве мошенники выманили у девушки три миллиона рублей
15 января, 14:47
Волк отметила, что по версии следствия, злоумышленники предлагали индивидуальным предпринимателям заключить договоры лизинга на получение спецтехники во временное пользование. После чего арендаторы из Ставрополья за деньги передали 450 тракторов фигуранту, который продал их неустановленным лицам. Всего финансовой компании, по данным МВД, причинен ущерб более 850 миллионов рублей.
Она добавила, что в 2023 году возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), однако обвиняемый скрылся за границей. Суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в марте 2024 года организован международный розыск фигуранта", - отметила Волк.
Она уточнила, что в мае прошлого года по запросу российской стороны мужчина задержан правоохранительными органами Черногории, сегодня в аэропорту Подгорицы он передан представителям правоохранительных органов России для доставки в Москву.
Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, экстрадированный - Гашам Танрывердиев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Камчатке выявили хищение миллиарда рублей с проектов инфраструктуры
30 декабря 2025, 22:49
 
РоссияЧерногорияСтавропольский крайИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала