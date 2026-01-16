Из Черногории экстрадировали иностранца, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Иностранец, обвиняемый в России в многомиллионном мошенничестве при заключении договоров лизинга на получение спецтехники, экстрадирован в Россию из Черногории, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк отметила, что по версии следствия, злоумышленники предлагали индивидуальным предпринимателям заключить договоры лизинга на получение спецтехники во временное пользование. После чего арендаторы из Ставрополья за деньги передали 450 тракторов фигуранту, который продал их неустановленным лицам. Всего финансовой компании, по данным МВД, причинен ущерб более 850 миллионов рублей.
Она добавила, что в 2023 году возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), однако обвиняемый скрылся за границей. Суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в марте 2024 года организован международный розыск фигуранта", - отметила Волк.
Она уточнила, что в мае прошлого года по запросу российской стороны мужчина задержан правоохранительными органами Черногории, сегодня в аэропорту Подгорицы он передан представителям правоохранительных органов России для доставки в Москву.
Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, экстрадированный - Гашам Танрывердиев.
