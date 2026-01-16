Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай нарастили электронную торговлю - РИА Новости, 16.01.2026
07:59 16.01.2026
Россия и Китай нарастили электронную торговлю
Россия и Китай нарастили электронную торговлю
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю, это дало позитивный эффект, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян...
2026-01-16T07:59:00+03:00
2026-01-16T07:59:00+03:00
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю, это дало позитивный эффект, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян Наталья Прыжкова.
"Провинции Ляонин и Цзилинь продемонстрировали относительную стойкость к снижению объема товарооборота с Россией – уменьшение составило всего 3,6% по сравнению с 2024 годом", - заявила Прыжкова.
Дипломат отметила, что "одними из ключевых факторов, оказавших поддержку торговому сотрудничеству с провинциями консульского округа, стали расширение трансграничной электронной торговли, открытие в январе 2025 года Национального павильона России в городе Шэньян, запуск в ноябре российско-китайского контейнерного почтового поезда "Хуньчунь-Москва"", а также новые логистические морские и наземные маршруты.
Люди несут китайские национальные флаги
Посол Китая рассказал о показателях товарооборота с Россией
17 декабря 2025, 09:29
 
