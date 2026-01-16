https://ria.ru/20260116/rossija-2068226735.html
Россия и Китай нарастили электронную торговлю
Россия и Китай нарастили электронную торговлю - РИА Новости, 16.01.2026
Россия и Китай нарастили электронную торговлю
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю, это дало позитивный эффект, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:59:00+03:00
2026-01-16T07:59:00+03:00
2026-01-16T07:59:00+03:00
россия
шэньян
китай
наталья прыжкова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg
https://ria.ru/20251217/tovarooborot-2062546999.html
россия
шэньян
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a9524f618fa1fa338fcebdca0d89170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шэньян, китай, наталья прыжкова, в мире
Россия, Шэньян, Китай, Наталья Прыжкова, В мире
Россия и Китай нарастили электронную торговлю
Россия и Китай нарастили трансграничную электронную торговлю