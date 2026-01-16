Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов - РИА Новости, 16.01.2026
06:33 16.01.2026
Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов
Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов - РИА Новости, 16.01.2026
Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов
Министерства внутренних дел России и Белоруссии прорабатывают механизмы синхронизации баз данных для создания единого реестра экстремистов и их ресурсов в сети, РИА Новости, 16.01.2026
2026
Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов

МВД России и Белоруссии прорабатывают механизмы синхронизации баз данных

МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Министерства внутренних дел России и Белоруссии прорабатывают механизмы синхронизации баз данных для создания единого реестра экстремистов и их ресурсов в сети, сообщил в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.
"Работа над созданием единого реестра экстремистов и экстремистских ресурсов Союзного государства активно ведется с 2024 года. По состоянию на конец 2025 года министерства внутренних дел России и Беларуси прорабатывают механизмы синхронизации баз данных. Цель — сделать так, чтобы ресурсы или лица, признанные экстремистскими в одной стране, автоматически считались таковыми в другой", - сказал Лепешко.
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Белоруссию и Россию призвали создать центры реагирования на фейки
Вчера, 06:38
Он прокомментировал и работу в Белоруссии тех соцсетей, которые запрещены в России за экстремистские призывы.
"В Беларуси не планируют блокировать популярные соцсети и мессенджеры, если те не нарушают национальное законодательство. Основанием для ограничений могут стать: создание или продвижение экстремистских формирований (в Республике Беларусь активно пополняется "Республиканский список экстремистских материалов"); угроза национальной безопасности и общественному порядку (юридическое основание, позволяющее блокировать ресурсы в случае эскалации политической напряженности)", - сказал председатель комиссии.
По его словам, основанием для ограничений может стать и невыполнение требований по удалению контента.
"Если администрация соцсети отказывается удалять материалы, признанные судом РБ экстремистскими, это может стать поводом для технической блокировки", - сказал Лепешко.
Он отметил, что соцсети активно сотрудничают в этом вопросе.
"Социальные сети активно сотрудничают по ограничению экстремистского контента, хотя методы и степень взаимодействия варьируются в зависимости от юрисдикции и внутренней политики платформ", - заметил глава комиссии.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Патриотические центры создадут в РФ и Белоруссии по Союзному государству
30 сентября 2025, 16:13
 
БелоруссияРоссия
 
 
