Во Владивостоке медики скорой приняли роды в машине по пути в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Медики скорой помощи во Владивостоке после сильного снегопада в дороге по пути в роддом успешно приняли роды у уроженки Чукотки, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Приморья.

Собеседник рассказал, что после аномального снегопада 11 января у 31-летней уроженки Чукотки , которая переехала за мужем в Приморье, начались роды. Бригада "скорой" выехала к ней домой в район Емара, в пригород. Для Валентины это были вторые роды. В квартире медики провели необходимые диагностические мероприятия, обеспечили внутривенный доступ и рекомендовали собраться для выезда в роддом.

"По пути в родильный дом №3, несмотря на сложные дорожные условия, автомобиль скорой помощи двигался максимально быстро и аккуратно. Но малыш решил по-другому - схватки резко усилились, и медики остановились у дороги и начали принимать роды", - отметил собеседник.

Врач скорой медицинской помощи Александр Мещеряков, чьи слова привели в минздраве, отметил, что в автомобиле скорой медицинской помощи была оказана вся необходимая помощь.

"Проведено родоразрешение, выполнена санация дыхательных путей новорождённого, наложены зажимы и пересечена пуповина. Ребёнок закричал сразу после рождения. Несмотря на признаки незначительной аспирации околоплодными водами, к моменту прибытия в родильный дом состояние новорождённой стабилизировалось", — отметил врач.

Медики роддома сразу приняли маму и новорождённую, их состояние сейчас оценивается как удовлетворительное. Девочка родилась весом около 2,8 килограмма. Они готовятся к выписке, рассказали в министерстве.