Рейтинг@Mail.ru
NYT: Родригес участвовала в переговорах с США о добровольном уходе Мадуро - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/rodriges-2068368182.html
NYT: Родригес участвовала в переговорах с США о добровольном уходе Мадуро
NYT: Родригес участвовала в переговорах с США о добровольном уходе Мадуро - РИА Новости, 16.01.2026
NYT: Родригес участвовала в переговорах с США о добровольном уходе Мадуро
Газета New York Times утверждает, что нынешний уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес якобы участвовала в переговорах со спецпосланником президента... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:17:00+03:00
2026-01-16T17:17:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/64/1551476449_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0602f27ac52f1cc624df5a4bc071be08.jpg
https://ria.ru/20260112/venesuela-2067468393.html
https://ria.ru/20260116/rodriges-2068196451.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/64/1551476449_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_9a4f8f959dea488df19e6eef37387bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
NYT: Родригес участвовала в переговорах с США о добровольном уходе Мадуро

NYT: Делси Родригес участвовала в переговорах с США о добровольном уходе Мадуро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что нынешний уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес якобы участвовала в переговорах со спецпосланником президента США по особым поручениям Ричардом Греннелом, целью которых был добровольный уход лидера республики Николаса Мадуро.
"Родригес принимала участие в переговорах с Ричардом Греннелом, спецпосланником (президента США Дональда) Трампа, а также с другими официальными лицами, когда администрация (Трампа) добивалась сделки с Мадуро, в рамках которой тот добровольно отказался бы от власти", - говорится в публикации издания.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
Газета отмечает, что никакого соглашения достигнуто не было.
При этом ранее в пятницу Родригес заявила, что если когда-либо она поедет в Вашингтон, то сделает это с гордо поднятой головой и с флагом страны. Она отметила, что целью правительства Венесуэлы является сохранение национальной власти и суверенитета страны. Родригес подчеркнула, что "Венесуэла под угрозой", и призвала к национальному объединению.
В ноябре прошлого года издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Трамп во время телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, если венесуэльский президент не покинет свой пост добровольно.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Родригес заявила, что поедет в Вашингтон с гордо поднятой головой
Вчера, 00:24
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала