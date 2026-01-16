NYT: Родригес участвовала в переговорах с США о добровольном уходе Мадуро

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что нынешний уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес якобы участвовала в переговорах со спецпосланником президента США по особым поручениям Ричардом Греннелом, целью которых был добровольный уход лидера республики Николаса Мадуро.
"Родригес принимала участие в переговорах с Ричардом Греннелом, спецпосланником (президента США Дональда) Трампа, а также с другими официальными лицами, когда администрация (Трампа) добивалась сделки с Мадуро, в рамках которой тот добровольно отказался бы от власти", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что никакого соглашения достигнуто не было.
При этом ранее в пятницу Родригес заявила, что если когда-либо она поедет в Вашингтон, то сделает это с гордо поднятой головой и с флагом страны. Она отметила, что целью правительства Венесуэлы является сохранение национальной власти и суверенитета страны. Родригес подчеркнула, что "Венесуэла под угрозой", и призвала к национальному объединению.
В ноябре прошлого года издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Трамп во время телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, если венесуэльский президент не покинет свой пост добровольно.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".