00:24 16.01.2026
Родригес заявила, что поедет в Вашингтон с гордо поднятой головой
Родригес заявила, что поедет в Вашингтон с гордо поднятой головой
в мире, венесуэла, вашингтон (штат), делси родригес
В мире, Венесуэла, Вашингтон (штат), Делси Родригес
Делси Родригес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что если когда-либо она поедет в Вашингтон, то сделает это с гордо поднятой головой и с флагом страны, следует из ее слов.
"Если в какой-то момент мне нужно будет как уполномоченному президенту Венесуэлы поехать в Вашингтон, я поеду с гордо поднятой головой, а не поползу, я поеду с нашим триколором, с достоинством", - сказала она, выступая в парламенте страны.
"Венесуэла под угрозой, поэтому я призываю к национальному объединению", - добавила Родригес.
