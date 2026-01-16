Рейтинг@Mail.ru
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 16.01.2026 (обновлено: 21:24 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/roddom-2068275808.html
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями - РИА Новости, 16.01.2026
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке довольны условиями и отношением медперсонала, следует из видео, размещенного в Telegram-канале губернатора Кузбасса Ильи... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:01:00+03:00
2026-01-16T21:24:00+03:00
здоровье - общество
новокузнецк
россия
кемеровская область
илья середюк
алла самойлова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg
https://ria.ru/20260114/roddom-2067763917.html
https://ria.ru/20260115/roddom-2067917889.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_308c0561b6ae651cdb74ba5c6a2ffac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, новокузнецк, россия, кемеровская область, илья середюк, алла самойлова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Здоровье - Общество, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Илья Середюк, Алла Самойлова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями

Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке довольны условиями и отношением персонала

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке довольны условиями и отношением медперсонала, следует из видео, размещенного в Telegram-канале губернатора Кузбасса Ильи Середюка.
Середюк в пятницу рассказал, что вместе с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой проверил роддом № 2 в Новокузнецке, куда на время карантина в роддоме № 1, где за новогодние праздники умерли девять детей, направляют рожениц.
Все было на достойном уровне. Жительница Кузбасса рассказала о родах в новокузнецком медучреждении - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам
14 января, 11:25
Пациентка на видео рассказывает губернатору, что отношение медперсонала прекрасное, приняли ее и прооперировали хорошо, кормят отлично.
Другая женщина призналась главе региона, что для нее это медучреждение — знаковое место, поскольку здесь родились она сама, ее муж и недавно — дочь. По словам женщины, в роддоме № 2 очень заботливый медперсонал.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет России расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.
В среду СК России сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. В четверг суд отправил главврача под домашний арест, второму фигуранту вынесен запрет определенных действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия ищет ответы на трагедию в новокузнецком роддоме
15 января, 08:00
 
Здоровье - ОбществоНовокузнецкРоссияКемеровская областьИлья СередюкАлла СамойловаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала