Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями

КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке довольны условиями и отношением медперсонала, следует из видео, размещенного в Telegram-канале губернатора Кузбасса Ильи Середюка.
Середюк в пятницу рассказал, что вместе с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой проверил роддом № 2 в Новокузнецке, куда на время карантина в роддоме № 1, где за новогодние праздники умерли девять детей, направляют рожениц.
Пациентка на видео рассказывает губернатору, что отношение медперсонала прекрасное, приняли ее и прооперировали хорошо, кормят отлично.
Другая женщина призналась главе региона, что для нее это медучреждение — знаковое место, поскольку здесь родились она сама, ее муж и недавно — дочь. По словам женщины, в роддоме № 2 очень заботливый медперсонал.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет России расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.
В среду СК России сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. В четверг суд отправил главврача под домашний арест, второму фигуранту вынесен запрет определенных действий.
