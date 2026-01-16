Рейтинг@Mail.ru
Робопсов РЖД научат понимать голосовые команды человека - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/roboty-2068219298.html
Робопсов РЖД научат понимать голосовые команды человека
Робопсов РЖД научат понимать голосовые команды человека - РИА Новости, 16.01.2026
Робопсов РЖД научат понимать голосовые команды человека
Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать и выполнять голосовые команды человека, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:55:00+03:00
2026-01-16T05:55:00+03:00
ржд
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068215358_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50b7fece6e0ce2b61f612fbc1c415fe9.jpg
https://ria.ru/20251222/scmp-2063941413.html
https://ria.ru/20251217/roboty-2062760868.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068215358_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6b65b3404a19b174fdd8eb433bf4e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, технологии
РЖД, Технологии
Робопсов РЖД научат понимать голосовые команды человека

РИА Новости: робопсов для РЖД научат выполнять голосовые команды человека

© РИА НовостиРобопес РЖД
Робопес РЖД - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Робопес РЖД
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать и выполнять голосовые команды человека, сообщили РИА Новости в компании.
Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. О тестировании этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года.
Человекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics исполнили синхронное сальто вперед - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Китайские роботы произвели фурор с сальто на выступлении певца
22 декабря 2025, 19:00
"Отдельно планируются работы по созданию физического искусственного интеллекта для биоморфных собак - новый этап развития робототехники и воплощенного искусственного интеллекта. Они объединяют восприятие, рассуждения и действия в единую систему, позволяют роботам видеть окружающий мир, интерпретировать команды, сформулированные на естественном языке, и выполнять их с учетом контекста", - сказали в РЖД.
Перед выходом биоморфных роботов на инфраструктуру предстоит проведение серьезной научно-исследовательской работы.
"В перспективе роботизация различных производственных процессов с применением робособак повысит эффективность работы компании", - отметили в РЖД.
Человекоподобный робот - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Хакеры могут перехватывать контроль над роботами, сообщают СМИ
17 декабря 2025, 20:11
 
РЖДТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала