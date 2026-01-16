Робопсов РЖД научат понимать голосовые команды человека

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Робопсов, которых тестируют РЖД, научат понимать и выполнять голосовые команды человека, сообщили РИА Новости в компании.
Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. О тестировании этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года.
"Отдельно планируются работы по созданию физического искусственного интеллекта для биоморфных собак - новый этап развития робототехники и воплощенного искусственного интеллекта. Они объединяют восприятие, рассуждения и действия в единую систему, позволяют роботам видеть окружающий мир, интерпретировать команды, сформулированные на естественном языке, и выполнять их с учетом контекста", - сказали в РЖД.
Перед выходом биоморфных роботов на инфраструктуру предстоит проведение серьезной научно-исследовательской работы.
"В перспективе роботизация различных производственных процессов с применением робособак повысит эффективность работы компании", - отметили в РЖД.
