МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве, сообщается в материалах к осмотру выставки президентом России Владимиром Путиным перед совещанием по развитию автономных систем, которые есть в распоряжении РИА Новости.