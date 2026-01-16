Рейтинг@Mail.ru
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/robot-2068413613.html
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве - РИА Новости, 16.01.2026
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве, сообщается в материалах к осмотру выставки президентом России Владимиром Путиным перед... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:44:00+03:00
2026-01-16T20:44:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858222248_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_120c9d728d245e49dd997ba7731d0990.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068410710.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858222248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a4bf1c28a832b8549dbcff26d3da17bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве

РИА Новости: беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства
Выставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Выставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве, сообщается в материалах к осмотру выставки президентом России Владимиром Путиным перед совещанием по развитию автономных систем, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что сейчас робот-уборщик "Пиксель" эксплуатируется в пяти городских парках.
"Планы развития: переход из пилотного проекта в промышленную эксплуатацию уборки парков и кладбищ", - говорится в материалах.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса
Вчера, 20:33
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала