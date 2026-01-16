https://ria.ru/20260116/robot-2068413613.html
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве
Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Беспилотный робот-уборщик начнет работать на кладбищах в Москве, сообщается в материалах к осмотру выставки президентом России Владимиром Путиным перед совещанием по развитию автономных систем, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что сейчас робот-уборщик "Пиксель" эксплуатируется в пяти городских парках.
"Планы развития: переход из пилотного проекта в промышленную эксплуатацию уборки парков и кладбищ", - говорится в материалах.