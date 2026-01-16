Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/rets-2068380612.html
РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае
РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае - РИА Новости, 16.01.2026
РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) усиливает работу по расширению сети российских национальных павильонов в Китае, говорится в сообщении РЭЦ. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:07:00+03:00
2026-01-16T18:07:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068374814_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e639d95615aed2d2e7cf04a464f6655f.jpg
https://ria.ru/20260116/rets-2068249447.html
https://ria.ru/20260115/rets-2068106725.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068374814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbea591055278214a56c8c9de94f9c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае

РЭЦ усиливает работу по расширению сети российских нацпавильонов в Китае

© РИА Новости / Кирилл ЗыковВице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора компании "Пекинское торговое товарищество Фуши" Цзян Жуйтао на церемонии подписания соглашения об оказании содействия в продвижении российской продовольственной, промышленной продукции и услуг
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора компании Пекинское торговое товарищество Фуши Цзян Жуйтао на церемонии подписания соглашения об оказании содействия в продвижении российской продовольственной, промышленной продукции и услуг - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора компании "Пекинское торговое товарищество Фуши" Цзян Жуйтао на церемонии подписания соглашения об оказании содействия в продвижении российской продовольственной, промышленной продукции и услуг
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) усиливает работу по расширению сети российских национальных павильонов в Китае, говорится в сообщении РЭЦ.
"В Российском экспортном центре состоялась рабочая встреча с делегацией из КНР, в состав которой вошли представители нового выбранного оператора российского национального павильона в Китайской Народной Республике, компании "Пекинское торговое товарищество Фуши", которая была определена для работы на части территории КНР и будет функционировать наряду с уже действующим оператором павильона компанией "Эхайбао", отвечающей за организацию работы на других территориях Китая. Стороны обсудили стратегию развития присутствия российского бизнеса в провинциях КНР и подписали соглашение о сотрудничестве с компанией в качестве оператора", - сказано в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Каждый третий сертификат происхождения товара оформляют через "Мой экспорт"
Вчера, 10:33
В целях реализации и развития программы российских национальных павильонов на территории Китайской Народной Республики РЭЦ выбрал второго уполномоченного оператора в провинциях Ганьсу, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань, Хэнань, Цинхай, Юньнань, а также автономных районах – Гуанси-Чжуанский, Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский и специальных административных районах – Гонконг, Макао.
Подписанное с компанией соглашение призвано продвигать и обеспечивать продажи продукции российских производителей на указанной территории КНР. На текущий момент "Пекинское торговое товарищество Фуши" ведет подготовительные работы для скорейшего запуска работы площадки российского национального павильона в КНР, которая будет размещаться в провинции Хэнань.
Программа российских национальных павильонов РЭЦ за рубежом - это инструмент продвижения отечественной продукции под зонтичным брендом "Сделано в России". Павильоны функционируют в формате многофункциональных площадок, где иностранные дистрибьюторы, деловые объединения и конечные потребители продукции могут не только ознакомиться с широким ассортиментом российских товаров, но и провести дегустации продукции, а также заключить прямые экспортные контракты. Сегодня такие площадки уже успешно работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Индии, объединяя более 170 производителей российской продукции.
"Китайский рынок является для нас безусловным приоритетом, но конкуренция здесь требует от экспортеров не только высокого качества, но и постоянного физического присутствия. Программа российских национальных павильонов уверенно развивается, трансформируясь из демонстрационных площадок в полноценные точки входа для нашего бизнеса", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Оператор павильона обеспечит экспортерам комплексную поддержку: от выстраивания коммуникаций, заключения экспортных контрактов и участия в региональных выставках до размещения товаров на полках крупнейших торговых сетей и онлайн-площадок. РЭЦ напоминает, что для компаний, желающих выйти на рынок КНР, также доступны различные сервисы на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Через нее можно получить софинансирование затрат на логистику, аналитические отчеты и разрешительные документы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с министром иностранных дел и торговли Республики Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава РЭЦ обсудила перспективы двустороннего сотрудничества с Намибией
15 января, 16:38
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала