РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае

Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора компании "Пекинское торговое товарищество Фуши" Цзян Жуйтао на церемонии подписания соглашения об оказании содействия в продвижении российской продовольственной, промышленной продукции и услуг

Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора компании "Пекинское торговое товарищество Фуши" Цзян Жуйтао на церемонии подписания соглашения об оказании содействия в продвижении российской продовольственной, промышленной продукции и услуг

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) усиливает работу по расширению сети российских национальных павильонов в Китае, говорится в сообщении РЭЦ.

"В Российском экспортном центре состоялась рабочая встреча с делегацией из КНР, в состав которой вошли представители нового выбранного оператора российского национального павильона в Китайской Народной Республике, компании "Пекинское торговое товарищество Фуши", которая была определена для работы на части территории КНР и будет функционировать наряду с уже действующим оператором павильона компанией "Эхайбао", отвечающей за организацию работы на других территориях Китая. Стороны обсудили стратегию развития присутствия российского бизнеса в провинциях КНР и подписали соглашение о сотрудничестве с компанией в качестве оператора", - сказано в сообщении.

В целях реализации и развития программы российских национальных павильонов на территории Китайской Народной Республики РЭЦ выбрал второго уполномоченного оператора в провинциях Ганьсу, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань, Хэнань, Цинхай, Юньнань, а также автономных районах – Гуанси-Чжуанский, Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский и специальных административных районах – Гонконг, Макао.

Подписанное с компанией соглашение призвано продвигать и обеспечивать продажи продукции российских производителей на указанной территории КНР. На текущий момент "Пекинское торговое товарищество Фуши" ведет подготовительные работы для скорейшего запуска работы площадки российского национального павильона в КНР, которая будет размещаться в провинции Хэнань.

Программа российских национальных павильонов РЭЦ за рубежом - это инструмент продвижения отечественной продукции под зонтичным брендом "Сделано в России". Павильоны функционируют в формате многофункциональных площадок, где иностранные дистрибьюторы, деловые объединения и конечные потребители продукции могут не только ознакомиться с широким ассортиментом российских товаров, но и провести дегустации продукции, а также заключить прямые экспортные контракты. Сегодня такие площадки уже успешно работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Индии, объединяя более 170 производителей российской продукции.

"Китайский рынок является для нас безусловным приоритетом, но конкуренция здесь требует от экспортеров не только высокого качества, но и постоянного физического присутствия. Программа российских национальных павильонов уверенно развивается, трансформируясь из демонстрационных площадок в полноценные точки входа для нашего бизнеса", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Оператор павильона обеспечит экспортерам комплексную поддержку: от выстраивания коммуникаций, заключения экспортных контрактов и участия в региональных выставках до размещения товаров на полках крупнейших торговых сетей и онлайн-площадок. РЭЦ напоминает, что для компаний, желающих выйти на рынок КНР, также доступны различные сервисы на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Через нее можно получить софинансирование затрат на логистику, аналитические отчеты и разрешительные документы.