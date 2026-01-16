Каждый третий сертификат происхождения товара оформляют через "Мой экспорт"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый третий сертификат происхождения товара оформляется через платформу "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

Для успешного вывоза товаров, в том числе для расширения географии экспортных поставок, компаниям необходимо подтверждать соответствие продукции стандартам безопасности и требованиям стран-импортеров. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" делает этот процесс максимально прозрачным и оперативным, позволяя дистанционно оформить сертификаты о происхождении товара, ветеринарные и фитосанитарные сертификаты, а также сертификаты свободной продажи.

"Согласно статистике за 2025 год платформы "Мой экспорт", оператором которой выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), доля онлайн-заявлений на получение ключевых экспортных сертификатов демонстрирует уверенный рост: сертификаты происхождения товаров: более 35% от общего объема заявлений по стране - фактически каждый третий сертификат оформляется через "Мой экспорт", - сказано в сообщении.

По ветеринарным сертификатам доля онлайн-заявлений составляет около 90%, по фитосанитарным зафиксирована практически полная цифровизация - 98% заявлений подается через платформу.

В ушедшем году цифровые сервисы стали настоящими помощниками при осуществлении внешнеторговой деятельности.