Девушка гадает во время святок. Архивное фото

Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гадание - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.

"Гадание в целом - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют", - сказал Силантьев

Религиовед назвал традиции гадания в сочельник перед Крещением или Рождеством искусственно созданными и добавил, что в советское время из единичных случаев гадания пытались "сделать какую-то систему".