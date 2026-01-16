https://ria.ru/20260116/religiya-2068216784.html
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать - РИА Новости, 16.01.2026
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
Гадание - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:24:00+03:00
2026-01-16T05:24:00+03:00
2026-01-16T09:48:00+03:00
религия
роман силантьев
религия
2026
Новости
ru-RU
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гадание - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
"Гадание в целом - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют", - сказал Силантьев
.
Религиовед назвал традиции гадания в сочельник перед Крещением или Рождеством искусственно созданными и добавил, что в советское время из единичных случаев гадания пытались "сделать какую-то систему".
После Рождества 7 января начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. Народные верования предполагают гадания в этот период, в том числе – в крещенский сочельник.