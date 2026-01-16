Рейтинг@Mail.ru
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
Религия
 
05:24 16.01.2026 (обновлено: 09:48 16.01.2026)
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать - РИА Новости, 16.01.2026
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
Гадание - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного... РИА Новости, 16.01.2026
религия
роман силантьев
религия
роман силантьев, религия
Религия, Роман Силантьев, Религия
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать

РИА Новости: религиовед Силантьев назвал гадание богопротивным занятием

Девушка гадает во время святок
Девушка гадает во время святок - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Девушка гадает во время святок. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гадание - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
"Гадание в целом - это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют", - сказал Силантьев.
Девушка гадает с кольцом и пшеном во время святок в Челябинске
Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной
5 января, 03:36
5 января, 03:36
Религиовед назвал традиции гадания в сочельник перед Крещением или Рождеством искусственно созданными и добавил, что в советское время из единичных случаев гадания пытались "сделать какую-то систему".
После Рождества 7 января начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. Народные верования предполагают гадания в этот период, в том числе – в крещенский сочельник.
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Иеромонах раскритиковал гадание на Крещение
18 января 2024, 10:50
 
Религия Роман Силантьев Религия
 
 
