19:47 16.01.2026
Эксперт оценил значение референдума об объединении с Румынией для Молдавии
Эксперт оценил значение референдума об объединении с Румынией для Молдавии
в мире, румыния, молдавия, майя санду
В мире, Румыния, Молдавия, Майя Санду
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Референдум по вопросу объединения Румынии и Молдавии станет ударом по правящей молдавской партии "Действие и солидарность", поскольку большая часть населения выступает против подобной идеи, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
Ранее в пятницу лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк заявил, что намерен поднять вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании парламента. Президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию
Вчера, 16:34
"Инициатива депутата Василия Костюка о референдуме по объединению Молдовы и Румынии — это проект для разоблачения партии "Действие и солидарность". Если ПДС поддерживают референдум, то они получают риск поражения, если блокируют — фиксируются как партия, которая говорит одно, делает другое и боится мнения народа", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что референдум опасен для ПДС, поскольку большая часть населения не поддерживает идею объединения.
"Самые громкие унионисты (сторонники объединения Молдавии и Румынии - ред.) во власти часто являются главными противниками объединения. "При объединении они теряют всё: власть, бюджеты, влияние и иммунитет", - объяснил Лисневский.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Молдавии оценили важность статуса русского языка
Вчера, 14:31
 
В миреРумынияМолдавияМайя Санду
 
 
