Эксперт оценил значение референдума об объединении с Румынией для Молдавии

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Референдум по вопросу объединения Румынии и Молдавии станет ударом по правящей молдавской партии "Действие и солидарность", поскольку большая часть населения выступает против подобной идеи, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

Ранее в пятницу лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк заявил, что намерен поднять вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании парламента. Президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

"Инициатива депутата Василия Костюка о референдуме по объединению Молдовы и Румынии — это проект для разоблачения партии "Действие и солидарность". Если ПДС поддерживают референдум, то они получают риск поражения, если блокируют — фиксируются как партия, которая говорит одно, делает другое и боится мнения народа", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что референдум опасен для ПДС, поскольку большая часть населения не поддерживает идею объединения.

"Самые громкие унионисты (сторонники объединения Молдавии и Румынии - ред.) во власти часто являются главными противниками объединения. "При объединении они теряют всё: власть, бюджеты, влияние и иммунитет", - объяснил Лисневский.