CМИ сообщили о расколе Запада из-за переговоров с Путиным

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Усилия Европы по восстановлению контакта с Москвой встретили сопротивление со стороны Лондона, что фиксирует дипломатический раскол на Западе, пишет Politico.
"Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. <…> В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине", — говорится в материале.
По данным издания, в Европе опасаются, что ее отодвигают на второй план в вопросе украинского урегулирования. При этом Лондон до сих пор полагает, что именно Киев и европейские страны определяют условия окончания конфликта.
Так, глава британской дипломатии призывала усилить санкции против России и продолжить накачивать Украину оружием.
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще говорить о восстановлении связей с Москвой. Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на возращение баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможный диалог должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.