CМИ сообщили о расколе Запада из-за переговоров с Путиным

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Усилия Европы по восстановлению контакта с Москвой встретили сопротивление со стороны Лондона, что фиксирует дипломатический раскол на Западе, пишет Politico.

По данным издания, в Европе опасаются, что ее отодвигают на второй план в вопросе украинского урегулирования. При этом Лондон до сих пор полагает, что именно Киев и европейские страны определяют условия окончания конфликта.