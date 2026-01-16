МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Анна Скороход в ответ на высказывания украинских "патриотов", призывающих наказывать противников продолжения боевых действий, обвинила их в двойных стандартах.

Депутат обратила внимание, насколько активны в поддержке боевых действий украинские псевдопатриоты, которые никогда не были на фронте.