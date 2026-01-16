Депутат Рады обвинила украинских патриотов в двойных стандартах

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Анна Скороход в ответ на высказывания украинских "патриотов", призывающих наказывать противников продолжения боевых действий, обвинила их в двойных стандартах.
"При этом они забронированы (имеется ввиду бронь от призыва - ред.). Потому что одним можно (не воевать - ред.), а другим нельзя …, одни забронированы, а другие нет. Одним платят, а другие должны идти умирать… У нас нивелировано общество, целостность общества, <…> власть, нивелировано вообще государство в целом", - заявила Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.
Депутат обратила внимание, насколько активны в поддержке боевых действий украинские псевдопатриоты, которые никогда не были на фронте.
"А сколько у нас (всяких – ред.) стерненко (бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко ), лаченковых (блогер и инициатор военных сборов на Украине Игорь Лаченков - ред.) и прочих", - возмутилась Скороход.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Запрещенная в России террористическая организация