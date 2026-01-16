https://ria.ru/20260116/rada-2068312495.html
В Раде назвали писательницу, призывавшую карать за русский язык, больной
В Раде назвали писательницу, призывавшую карать за русский язык, больной - РИА Новости, 16.01.2026
В Раде назвали писательницу, призывавшую карать за русский язык, больной
Депутат Рады Анна Скороход назвала украинскую детскую писательницу Ларису Ницой "больной на голову" за ее высказывания про преследование сограждан за... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:19:00+03:00
2026-01-16T14:19:00+03:00
2026-01-16T14:27:00+03:00
В Раде назвали писательницу, призывавшую карать за русский язык, больной
Депутат Рады Анна Скороход назвала украинскую детскую писательницу Ларису Ницой "больной на голову" за ее высказывания про преследование сограждан за использование русского языка на территории Украины.
Ранее Ницой
заявила, что на Украине
необходимо "преследовать, заковывать и карать" сограждан, которые разговаривают на русском языке.
"Вы знаете, что идиоты - самая сильная организация в мире?... У них везде свои люди... Я не знаю, кто такая Ницой, и, дай Бог, я в своей жизни ее не узнаю... Не надо иметь дело с больными на голову людьми", - заявила депутат в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому, опубликованному на его YouTube-канале "Дикий live".
Скороход
считает, что такими заявлениями их авторы только отвлекают людей от реальных проблем. "Пускай каждый говорит на том языке, котором хочет", - подытожила она.
По результатам опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. Так, в 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает его использование во всех сферах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявлял по этому поводу, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.