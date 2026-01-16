https://ria.ru/20260116/pvo-2068435286.html
ПВО сбила 23 украинских беспилотника над Россией
Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Черного... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:17:00+03:00
2026-01-16T23:17:00+03:00
2026-01-16T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
белгородская область
2026
Силы ПВО за пять часов сбили 23 украинских дрона над Россией