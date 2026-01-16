Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 16.01.2026 (обновлено: 18:19 16.01.2026)
ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией
ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
2026
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией

Силы ПВО уничтожили 63 украинских беспилотника

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Командный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство обороны России.
"Шестнадцатого января с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Саратовской области, два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Воронежской, Рязанской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
