ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией
ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией - РИА Новости, 16.01.2026
ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией
Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:14:00+03:00
2026-01-16T18:14:00+03:00
2026-01-16T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
россия
2026
ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией
Силы ПВО уничтожили 63 украинских беспилотника