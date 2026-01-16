https://ria.ru/20260116/pvo-2068286938.html
Силы ПВО сбили 1138 украинских беспилотников за неделю
Силы ПВО сбили 1138 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 16.01.2026
Силы ПВО сбили 1138 украинских беспилотников за неделю
Российская ПВО за неделю сбила 1138 беспилотников самолетного типа, тридцать одну управляемую авиационную бомбу, двадцать один реактивный снаряд HIMARS и три...
Силы ПВО сбили 1138 украинских беспилотников за неделю
Силы ПВО за неделю сбили 1138 дронов и 31 авиабомбу
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила 1138 беспилотников самолетного типа, тридцать одну управляемую авиационную бомбу, двадцать один реактивный снаряд HIMARS и три ракеты "Нептун", сообщили министерство обороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны (с 10 по 16 января - ред.) сбиты 31 управляемая авиационная бомба, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27154 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51993 единицы специальной военной автомобильной техники.