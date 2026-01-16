Рейтинг@Mail.ru
07:24 16.01.2026 (обновлено: 08:57 16.01.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили более сотни дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2026
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более сотни дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали 44 БПЛА в Белгородской области, 22 — в Рязанской, по 11 — в Ростовской и Воронежской.
Также семь дронов сбили в Курской области, по четыре — в Тульской и Волгоградской, по одному — в Крыму, Орловской и Липецкой областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
