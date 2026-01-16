https://ria.ru/20260116/pvo-2068224591.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили более сотни дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:24:00+03:00
2026-01-16T07:24:00+03:00
2026-01-16T08:57:00+03:00
