https://ria.ru/20260116/pvo-2068220643.html
Над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника
Над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.01.2026
Над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:17:00+03:00
2026-01-16T06:17:00+03:00
2026-01-16T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника
ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Тульской областью