https://ria.ru/20260116/pvo-2068196870.html
Система ПВО работает в небе над Курском
Система ПВО работает в небе над Курском - РИА Новости, 16.01.2026
Система ПВО работает в небе над Курском
Система противовоздушной обороны работает в небе над Курском, жителям рекомендовано не подходить к окнам, сообщает оперативный штаб регионального правительства. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T00:29:00+03:00
2026-01-16T00:29:00+03:00
2026-01-16T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
Система ПВО работает в небе над Курском
Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Курской области