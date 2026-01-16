Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи - РИА Новости, 16.01.2026
23:17 16.01.2026
Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи
Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи
россия, москва, владимир путин, сергей собянин, московский метрополитен, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московский метрополитен, Общество

Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись метрополитена.
Путин в пятницу посетил электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрел выставку образцов беспилотных систем. Мэр Москвы Сергей Собянин также показал президенту ретропоезд, в котором создан интерьер 1935 года – как при пуске первой линии метро.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин: опыт боевых дронов ВС России должен применяться и в мирной жизни
Вчера, 21:33
В ходе осмотра Путину рассказали, что в прошлом горожанам разрешали курить в вагонах метро, так как люди боялись "чертей в подземке".
"Чтобы отгонять?" - уточнил Путин. "Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех", - пошутил президент.
По словам Собянина, для спокойствия пассажиров в вагонах метро также были сделаны удобные сиденья, играл патефон.
"Так, чтобы психологически снять напряжение, показать, что все безопасно", - объяснил Собянин.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин оценил беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026"
Вчера, 23:14
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСергей СобянинМосковский метрополитенОбщество
 
 
