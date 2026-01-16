Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи

Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись метрополитена.

В ходе осмотра Путину рассказали, что в прошлом горожанам разрешали курить в вагонах метро, так как люди боялись "чертей в подземке".

"Чтобы отгонять?" - уточнил Путин. "Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех", - пошутил президент.

По словам Собянина, для спокойствия пассажиров в вагонах метро также были сделаны удобные сиденья, играл патефон.