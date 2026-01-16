https://ria.ru/20260116/putin-2068435142.html
Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи
Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи - РИА Новости, 16.01.2026
Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи
Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись метрополитена.
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись метрополитена.
Путин
в пятницу посетил электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское", где осмотрел выставку образцов беспилотных систем. Мэр Москвы Сергей Собянин
также показал президенту ретропоезд, в котором создан интерьер 1935 года – как при пуске первой линии метро.
В ходе осмотра Путину рассказали, что в прошлом горожанам разрешали курить в вагонах метро, так как люди боялись "чертей в подземке".
"Чтобы отгонять?" - уточнил Путин. "Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех", - пошутил президент.
По словам Собянина, для спокойствия пассажиров в вагонах метро также были сделаны удобные сиденья, играл патефон.
"Так, чтобы психологически снять напряжение, показать, что все безопасно", - объяснил Собянин.