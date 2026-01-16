https://ria.ru/20260116/putin-2068434847.html
Путин оценил беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026"
Путин оценил беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026" - РИА Новости, 16.01.2026
Путин оценил беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026"
Президент России Владимир Путин оценил новый беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026", назвав его красивым и современным. РИА Новости, 16.01.2026
Путин оценил беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил новый беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026", назвав его красивым и современным.
Путин
в пятницу прибыл в электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское", где осмотрел образцы беспилотного транспорта. На выставке мэр Москвы Сергей Собянин
представил президенту поезд "Москва-2026".
"Красивый, современный", - прокомментировал Путин.
Собянин рассказал, что поезд соответствует всем мировым стандартам.
"Полный проход через весь состав, двери шире где-то на треть, скорость посадки пассажиров другая, комфорт другой, внутри, соответственно, более тихие салоны, тележка совершенно другая - более мягкая, энергоемкость гораздо лучше, скорость быстрее набирается и так далее", - перечислил мэр Москвы.