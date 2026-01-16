Путин анонсировал обсуждение языковых моделей ИИ в ближайшее время

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Обсуждение внедрения языковых моделей искусственного интеллекта с участием представителей высокотехнологичного бизнеса состоится в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.

"Речь о национальных фундаментальных языковых моделях. План их создания и внедрения обсудим в самое ближайшее время с участием отечественного высокотехнологичного бизнеса", - сказал российский лидер.