России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2026
22:26 16.01.2026
России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта, заявил Путин
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта, заявил Путин

Путин: России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России. Во время своего выступления президент назвал принципиально важным вопросом то, чтобы именно отечественные инженеры ставили задачи, писали алгоритмы для беспилотников.
"Поэтому для развития автономных систем во всех средах нам также необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта. Прежде всего, его стремительно развивающегося генеративного направления", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин поручил Собянину выстроить с регионами обмен опытом применения ИИ
Вчера, 21:54
 
Технологии Россия Владимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
