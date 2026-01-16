Беспилотные системы должны замещать опасный труд, заявил Путин

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, способствовать формированию экономики высоких зарплат, сказал президент России Владимир Путин.

Путин в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России

"Такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, и способствовать формированию экономики высоких заработных плат", - сказал Путин на совещании.

Он отметил, что эта тема также подробно поднималась во время осмотра выставки.