Беспилотные системы должны замещать опасный труд, заявил Путин
2026-01-16T22:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, способствовать формированию экономики высоких зарплат, сказал президент России Владимир Путин.
Путин
в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское", где осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России
.
"Такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, и способствовать формированию экономики высоких заработных плат", - сказал Путин на совещании.
Он отметил, что эта тема также подробно поднималась во время осмотра выставки.
"Разумеется, высвобождение людей от того, чем они занимаются - это низкопроизводительная работа, прямо скажем, непрестижная, да и низкооплачиваемая, приведет к высвобождению рабочей силы и возможности направить людей на другие участки работы", - добавил президент.