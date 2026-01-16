Рейтинг@Mail.ru
22:06 16.01.2026
Путин и Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро
Путин и Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:06:00+03:00
2026-01-16T22:06:00+03:00
технологии
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
технологии, россия, москва, сергей собянин, владимир путин
Технологии, Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро.
Как следует из материалов пресс-службы мэра и правительства столицы, мероприятие состоялось в электродепо "Аминьевское" московского метрополитена, где также была развернута экспозиция беспилотной техники, значительную часть которой составляют беспилотные (автономные) системы, созданные по заказу правительства Москвы.
Тестирование беспилотного движения началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) на поезде "Москва-2024" без пассажиров. В дальнейших планах – тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026".
В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.
В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.
Первый в России полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве в сентябре 2025 года. До конца 2026 года 15 трамваев Краснопресненской трамвайной сети будут оборудованы беспилотными технологиями.
Кроме того, к концу 2026 года будет утверждён план внедрения режима автономного судоходства на пассажирских судах "Москва 1.0" с учётом текущей системы управления. После успешного тестирования первое беспилотное судно с пассажирами может быть запущено уже в 2028 году.
