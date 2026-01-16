https://ria.ru/20260116/putin-2068427992.html
Путин и Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро
Путин и Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро.
Как следует из материалов пресс-службы мэра и правительства столицы, мероприятие состоялось в электродепо "Аминьевское" московского метрополитена, где также была развернута экспозиция беспилотной техники, значительную часть которой составляют беспилотные (автономные) системы, созданные по заказу правительства Москвы
.
Тестирование беспилотного движения началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) на поезде "Москва-2024" без пассажиров. В дальнейших планах – тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026".
В результате к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.
В соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро.
Первый в России
полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве в сентябре 2025 года. До конца 2026 года 15 трамваев Краснопресненской трамвайной сети будут оборудованы беспилотными технологиями.
Кроме того, к концу 2026 года будет утверждён план внедрения режима автономного судоходства на пассажирских судах "Москва 1.0" с учётом текущей системы управления. После успешного тестирования первое беспилотное судно с пассажирами может быть запущено уже в 2028 году.