Путин призвал предотвратить несанкционированный доступ к управлению БПЛА
Путин призвал предотвратить несанкционированный доступ к управлению БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
Путин призвал предотвратить несанкционированный доступ к управлению БПЛА
Необходимо предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают, сообщил президент РФ... РИА Новости, 16.01.2026
россия
Путин о кибербезопасности при использовании автономных систем
Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» – это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо. При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать.
Подробнее – на сайте Кремля.
Видео на RUTUBE.
