Путин призвал предотвратить несанкционированный доступ к управлению БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
21:55 16.01.2026 (обновлено: 22:45 16.01.2026)
Путин призвал предотвратить несанкционированный доступ к управлению БПЛА
Необходимо предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают, сообщил президент РФ... РИА Новости, 16.01.2026
Путин о кибербезопасности при использовании автономных систем
Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» – это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо. При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать. Подробнее – на сайте Кремля. Видео на RUTUBE.
Путин: нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению БПЛА

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Необходимо предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по развитию автономных и беспилотных систем в пятницу глава государства сообщил, что Россия должна в десятки раз нарастить использование таких технологий во всех сферах жизни. Президент назвал ошибочным направлением создание барьеров и преград на пути развития систем.
"При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать", - сказал Путин.
Путин дал поручения по итогам совещания по развитию беспилотных систем
Вчера, 21:11
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
