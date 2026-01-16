https://ria.ru/20260116/putin-2068426170.html
Путин поручил создать базу для сквозной идентификации беспилотных систем
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2026 году создать нормативную базу для скорейшего введения сквозной идентификации действующих в стране беспилотных систем во всех средах.
в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское", где осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России
"Уже в текущем году необходимо принять поправки в нормативную базу, а также другие нормативные документы, технологические меры необходимо принять, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах, а также их мониторинга в реальном времени", - сказал Путин в ходе совещания.