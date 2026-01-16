Путин поручил создать базу для сквозной идентификации беспилотных систем

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2026 году создать нормативную базу для скорейшего введения сквозной идентификации действующих в стране беспилотных систем во всех средах.

"Уже в текущем году необходимо принять поправки в нормативную базу, а также другие нормативные документы, технологические меры необходимо принять, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах, а также их мониторинга в реальном времени", - сказал Путин в ходе совещания.