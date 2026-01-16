https://ria.ru/20260116/putin-2068425805.html
Путин: надо принять меры для подготовки кадров в сфере беспилотных систем
Путин: надо принять меры для подготовки кадров в сфере беспилотных систем
Путин: надо принять меры для подготовки кадров в сфере беспилотных систем
Правительство России должно принять исчерпывающие меры в сфере подготовки кадров для развития беспилотных систем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
