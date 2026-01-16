Рейтинг@Mail.ru
21:45 16.01.2026
Пилоты боевых дронов успешно громят вражескую технику, заявил Путин
Пилоты боевых дронов успешно громят вражескую технику, заявил Путин

Путин: пилоты боевых дронов ВС России успешно громят вражескую технику

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пилоты боевых дронов Вооруженных Сил РФ успешно громят вражескую технику, заявил президент России Владимир Путин.
"Опыт, навыки, знания, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили - и продолжают это делать - вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин: опыт боевых дронов ВС России должен применяться и в мирной жизни
Вчера, 21:33
 
