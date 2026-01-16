https://ria.ru/20260116/putin-2068425552.html
Путин поручил упростить таможенные процедуры для экспорта беспилотников
Путин поручил упростить таможенные процедуры для экспорта беспилотников - РИА Новости, 16.01.2026
Путин поручил упростить таможенные процедуры для экспорта беспилотников
Президент России Владимир Путин попросил правительство сделать комфортные таможенные и иные процедуры для экспорта беспилотников, чтобы те могли конкурировать в РИА Новости, 16.01.2026
экономика
россия
владимир путин
россия
2026
Путин поручил упростить таможенные процедуры для экспорта беспилотников
