Путин призвал создавать с партнерами отрасль беспилотных систем

"Наряду с развитием экспорта нужно создавать с нашими дружественными партнерами совместный общий контур беспилотия, строить под ключ отрасли авиабеспилотников в дружественных государствах, формировать на их территориях предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.