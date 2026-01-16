https://ria.ru/20260116/putin-2068425086.html
Путин призвал создавать с партнерами отрасль беспилотных систем
России нужно создавать совместную с дружественными партнерами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин призвал создать совместную с дружественными странами отрасль беспилотников
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. России нужно создавать совместную с дружественными партнерами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наряду с развитием экспорта нужно создавать с нашими дружественными партнерами совместный общий контур беспилотия, строить под ключ отрасли авиабеспилотников в дружественных государствах, формировать на их территориях предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.