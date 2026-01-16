Путин поручил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов специальной военной операции к производству и эксплуатации автономных систем.

"Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию беспилотных и автономных систем.