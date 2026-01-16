https://ria.ru/20260116/putin-2068424880.html
Путин поручил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем
Путин поручил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем - РИА Новости, 16.01.2026
Путин поручил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:41:00+03:00
2026-01-16T21:41:00+03:00
2026-01-16T22:34:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068430813_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b74b5ef9ce31c10d94db1ca43abea5a4.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068423095.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068430813_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_684aa8564f5578c415d012be4e88c002.jpg
Путин о привлечении ветеранов СВО к производству автономных систем
Я прошу Правительство вместе с Фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем. Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса.
2026-01-16T21:41
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем
Путин попросил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем