https://ria.ru/20260116/putin-2068424605.html
Путин призвал формировать национальную индустрию беспилотного транспорта
Путин призвал формировать национальную индустрию беспилотного транспорта - РИА Новости, 16.01.2026
Путин призвал формировать национальную индустрию беспилотного транспорта
России нужно формировать национальную индустрию беспилотного транспорта на суверенной платформе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:40:00+03:00
2026-01-16T21:40:00+03:00
2026-01-16T21:40:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068424368.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал формировать национальную индустрию беспилотного транспорта
Путин: РФ нужна нациндустрия беспилотного транспорта на суверенной платформе