Путин поручил сформировать правовое регулирование автономных систем
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки сформировать правовое регулирование применения автономных систем. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:37:00+03:00
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки сформировать правовое регулирование применения автономных систем.
"Необходимо в короткие сроки сформировать именно целостное, комплексное правовое регулирование применения автономных систем. Прошу обеспечить решение этой задачи, поработать над этим как следует. Правительство поработает с участием экспертов и, конечно, бизнес-сообщества", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.