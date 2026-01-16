https://ria.ru/20260116/putin-2068424003.html
Путин прокомментировал развитие беспилотных систем
Путин прокомментировал развитие беспилотных систем - РИА Новости, 16.01.2026
Путин прокомментировал развитие беспилотных систем
Развитие беспилотных систем требует серьезного пересмотра механизмов подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
Путин прокомментировал развитие беспилотных систем
Путин: развитие беспилотных систем требует пересмотра подготовки кадров