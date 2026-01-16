https://ria.ru/20260116/putin-2068423871.html
Путин призвал наращивать экспорт беспилотников
Путин призвал наращивать экспорт беспилотников - РИА Новости, 16.01.2026
Путин призвал наращивать экспорт беспилотников
Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать экспорт беспилотников. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:34:00+03:00
2026-01-16T21:34:00+03:00
2026-01-16T21:49:00+03:00
общество
безопасность
россия
владимир путин
московский метрополитен
https://ria.ru/20260116/putin-2068423742.html
россия
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать экспорт беспилотников.
Путин
в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское".
"Уважаемые коллеги, для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки. И он очень большой, этот мировой рынок. Нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом. Все нам, наши друзья, наши партнеры, все об этом говорят", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.