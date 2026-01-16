Рейтинг@Mail.ru
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 16.01.2026 (обновлено: 21:33 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/putin-2068423387.html
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2026
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы именно российские инженеры писали алгоритмы для беспилотников. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:31:00+03:00
2026-01-16T21:33:00+03:00
владимир путин
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068422912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин

Путин: именно российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы именно российские инженеры писали алгоритмы для беспилотников.
"Принципиально важно, чтобы именно наши отечественные инженеры ставили задачи, писали алгоритмы для беспилотников. Это существенный фактор безопасности их использования", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин оценил потенциал России по развитию беспилотников
Вчера, 21:27
 
Владимир ПутинТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала