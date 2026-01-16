https://ria.ru/20260116/putin-2068423387.html
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2026
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы именно российские инженеры писали алгоритмы для беспилотников. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:31:00+03:00
2026-01-16T21:31:00+03:00
2026-01-16T21:33:00+03:00
владимир путин
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068422912.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников, заявил Путин
Путин: именно российские инженеры должны писать алгоритмы для беспилотников