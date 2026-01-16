Рейтинг@Mail.ru
Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2026
21:29 16.01.2026
Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем, заявил Путин
Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем, заявил Путин
Новости
Путин о масштабах мирового рынка беспилотных систем
Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем, заявил Путин

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мировой рынок беспилотных систем очень большой, Россию там ждут, заявил президент России Владимир Путин.
"Для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки. И он очень большой, этот мировой рынок, нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом. Все наши друзья, наши партнеры, все об этом говорят", - сказал Путин в ходе совещания по развитию автономных систем.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
