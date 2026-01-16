https://ria.ru/20260116/putin-2068423192.html
Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем, заявил Путин
Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем, заявил Путин
Мировой рынок беспилотных систем очень большой, Россию там ждут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
