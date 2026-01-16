Путин заявил о скором создании и внедрении моделей ИИ в России

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. План создания и внедрения в России генеративных моделей ИИ будет обсуждаться в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам также необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта… Речь идет о национальных фундаментальных языковых моделях. План их создания и внедрения обсудим в самое ближайшее время", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.