https://ria.ru/20260116/putin-2068423095.html
Путин заявил о скором создании и внедрении моделей ИИ в России
Путин заявил о скором создании и внедрении моделей ИИ в России - РИА Новости, 16.01.2026
Путин заявил о скором создании и внедрении моделей ИИ в России
План создания и внедрения в России генеративных моделей ИИ будет обсуждаться в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:28:00+03:00
2026-01-16T21:28:00+03:00
2026-01-16T21:37:00+03:00
россия
общество
технологии
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068413006_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_08e6890beb57edb16569af5c161f7fc6.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068421686.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068413006_33:0:2630:1948_1920x0_80_0_0_02b8d8bb4a21c33a17e716161480f9be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, технологии, владимир путин
Россия, Общество, Технологии, Владимир Путин
Путин заявил о скором создании и внедрении моделей ИИ в России
Путин заявил о скором создании и внедрении генеративных моделей ИИ в России