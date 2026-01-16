Путин оценил потенциал России по развитию беспилотников

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия обладает промышленным и кадровым потенциалом для того, чтобы войти в лидеры по развитию беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.

"Очевидно, что у нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем", - сказал он на совещании по развитию автономных систем.