Путин оценил потенциал России по развитию беспилотников
Путин оценил потенциал России по развитию беспилотников - РИА Новости, 16.01.2026
Путин оценил потенциал России по развитию беспилотников
Россия обладает промышленным и кадровым потенциалом для того, чтобы войти в лидеры по развитию беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
Путин оценил потенциал России по развитию беспилотников
Путин: у России есть потенциал, чтобы стать лидером по развитию беспилотников
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия обладает промышленным и кадровым потенциалом для того, чтобы войти в лидеры по развитию беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
"Очевидно, что у нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем", - сказал он на совещании по развитию автономных систем.